Arrivar a San Murezzan dovra oz pazienzia

Oz, 9:49, actualisà a las 10:38

Corina Schmed

Colonnas e parcadis plains. La cursa rapida dals umens - in dals puncts culminants dals campiunadis mundials - procura per impediments da traffic a ed enturn San Murezzan. Per arrivar al lieu dovrì oz però dabler pazienzia.