Atletas chinaisas duain attrair turists da la China

Pervia da la squadra naziunala da skis chinaisa è era preschenta la televisiun chinaisa a San Murezzan. Reclama che duai attrair turists chinais en l'Engiadina.

Ils Campiunadis mundials da skis a San Murezzan èn in instrument da marketing impurtant per la destinaziun Engiadina San Murezzan, uschia duai purtar la preschientscha dad atletas ed atlets chinais ina preschientscha da reclama per la destinaziun en la China. Quai ha ditg la directura da la destinaziun Ariane Ehrat ad RTR.

Ehrat ha gì grond plaschair che la televisiun chinaisa ha rapportà davent da San Murezzan. En pli è era arrivada a San Murezzan la consula generala da la China en Svizra, quai saja stà fitg impurtant per contacts economics. Enfin ussa genereschan giasts da la China cun radund 10'000 pernottaziuns ad onn per gnanc 1% da las pernottaziuns en Engiadin'Ota. Quai duai sa midar en l'avegnir. Quai era pervia che la regenza chinaisa vul promover il turissem d'enviern en ses pajais.

RR actualitad 16:00