Backstage cun ina dama d'onur

Durant las ceremonias da medaglia èn set giuvnas engiadinaisas las damas d'onur. In'onur per ellas, di Michelle Freund, ina da las set. Muments unics passentan ellas. Vesair sa sezzas en televisiun, vegnir uschè dasperas als atlets - quai saja fitg spezial.

Vesair sa sezzas en la televisiun ed uschia vegnir datiers als atlets, quai saja fitg spezial, uschia Michelle Freud.

Mintga di durant las 2 emnas dal campiunadi mundial han ellas pudì represchentar l'Engiadina cun ils costums engiadinais sin il palc per las ceremonias da medaglias. Avrir la porta a las atletas ed als atlets e tegnair las medaglias.

In'ura avant che tut cumenza sa preparan las giuvnas. Frisura e dar si bellet fan ellas sezzas. Suenter mintga ceremonia tutga er il ritual da baiver in shot, quai per avair èn il costum anc in zic pli ditg che mo las 15 minutas, di Michelle Freund.