Campiunadis mundials a chasa - quasi in da sis en il lotto

Jasmine Flury da Tavau è fortunada ch'i è gartegià ad ella da sa participar als Campiunadis mundials da skis a San Murezzan

Durant ils Campiunadis mundials da skis ha Jasmine Flury da Tavau bunamain fatg ils megliers resultats da sia carriera: 17avla en il super-g e perfin 12avla en la cursa rapida.

Per la skiunza da 23 onns èsi sco in siemi da pudair esser part da l'equippa svizra tar campiunadis mundials a chasa. Ina atleta possia be siemiar da pudair sa participar ad in eveniment uschè grond en l'atgna patria.

« Pudair sa participar a campiunadis mundials en l'atgna patria è in siemi. » Jasmine Flury

skiunza

I dettia strusch la schanza che quai saja pussaivel durant in'entira carriera da sportista. Perquai stoppia ins lura gudair quai tant pli intensiv. Ella n'emblidia betg l'atmosfera da la cursa da super-g e da la cursa rapida cun ils fans svizzers che sustegnian ils atlets indigens sco mai.

