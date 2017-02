Chauffeur privat da Beat Feuz e co.

Normalmain è el durant las duas emnas a San Murezzan il chauffeur da l'atleta, da l’atlet il probabel il pli disfortunà; quella u quel ch'è sin plaz 4. Cunquai che la cursa rapida dals umens aveva stuì vegnir spustada, ha Gian Reto gì la fortuna da pudair esser il chauffeur dal numer 1 dals umens.



Per regla vegnan ils emprims sis atlets manads cun in auto en l'hotel, a la ceremonia da medaglias ed a tut ils termins che suondan. L'organisaziun ha uschia sis autos spezials. Perquai ch’i eran duas cursas la dumengia, era Gian Reto Clalüna il chauffeur da l'emprim um, enstagl da la quarta dunna.

In di d’allegrezza era per Gian Reto, cunzunt pudair guidar da piz a chantun il campiun mundial Beat Feuz. Lez ha fatg festa fin tard la notg. Uschè ditg che Gian Reto Clalüna ha ditg a Beat Feuz ch'el duess clamar in taxi per ir enavos en l'hotel.

RR actualitad 17:00