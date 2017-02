Ils gronds campiuns da skis naschan per il solit als gieus olimpics u tar ils campiunadis mundials. Il pli preschents vegnan ad esser Beat Feuz u Luca Aerni. Ma Didier Cuche, Pirmin Zurbriggen u Bernard Russi èn segir er anc en memoria. Co èsi dentant cun David Zogg?

David «Vitter» Zogg – la legenda da skis d’Arosa 4:40 min, Actualitad video dals 15.2.2017

El è creschì si ad Arosa ed è daventà ils onns 30 l’emprim grond campiun da skis da la naziun. Curdin Fliri ha dà in sguard enavos e constatà che David Zogg è stà bler dapli che mo in campiun mundial da skis.

La carriera sportiva da Zogg ha numnadamain cumenzà sin il glatsch. Il 1924 è el stà in dals fundaturs dal EHC Arosa. Talent aveva Zogg però er tar il siglir cun skis. Als gieus olimpics da San Murezzan il 1928 ha el mess si in nov record svizzer. Zogg ha dentant er scrit istorgia cun far part a l’emprima expediziun svizra en il Himalaya, pli tard ha il campiun era giugà en differents films.

