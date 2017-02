Duas emnas nagina scola da skis a Salastrains

Durant ils Campiunadis mundials da skis ha surtut duvrà “rutschers” per las pistas si Corviglia. Perquai ha la scola da skis da San Murezzan decis da metter a disposiziun 50 dals collavuraturs per il campiunadi mundial. Quels ch'han gì gust han pudì s'annunziar.

Il mument avess la scola da skis da San Murezzan da far pli ch'avunda, di il manader Bruno Marinoni. Tschà e là vegnia stretg cun il persunal, ma quai giaja schon.

Dapli quitads fa Bruno Marinoni per ils collavuraturs ch'èn engaschads per ils campiunadis mundials. Ils dis sco voluntaris sajan lungs e dirs e suenter tut il travasch stoppian els puspè esser pronts per la lavur sco magisters da skis.

Stuì e vulì vegnir encunter als organisaturs

Per Bruno Marinoni èn ils Campiunadis mundials da skis a San Murezzan ina chaussa grondiusa. Per el saja perquai cler ch'ins veglia gidar cun metter a disposiziun magisters da skis.

Ed era la plazza da la scola sin l'areal da l'arrivada Salastrains è per il mument en ils mauns da la FIS. Qua hajan ins stuì ir èn in pèr cumpromiss, uschia Marinoni. Il logo da la scola saja però restà, quai saja impurtant per la reclama.

