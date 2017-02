Ils 380 uffants da la scola publica da San Murezzan pon giudair durant ils campiunadis mundials da skis 2017 ils dis libers. Perquai che las localitads da scola èn occupadas, na fiss in’instrucziun regulara uschia u uschia betg pussaivla.

Per ch’il plan da scola na vegnia betg mess sutsura, haja la scola spargnà in’emna vacanzas avant dus onns, ha declerà la manadra da scola Daniela Gmünd-Frizzoni. Ina segunda saja quella che fiss stada prevesida da Chalandamarz sco emna da project. Uschia haja er l’inspecturat da scola dà la benedicziun a la situaziun extraordinaria a San Murezzan.

Scola e center da coordinaziun

In’instrucziun normala na fiss gnanc stada pussaivla durant il temp da las cursas, ha agiunt la manadra. E questa soluziun haja la scola da San Murezzan gia gì durant ils ultims Campiunadis mundials da skis dal 2003.

Structuras dal di restan

Per tut quels uffants che fissan a chasa sulets durant las duas emnas vacanzas extraordinarias, porscha San Murezzan er quel temp la canorta dal di. Quest servetsch vegnia tenor Daniela Gmünd-Frizzoni surtut duvrà dals uffants pli pitschens. Per ils scolars dal stgalim aut haja dà la pussaivladad da far part al project dals voluntaris che procuran per pistas e vias nettas cun ramassar rument.

3 das 380 fan part al project

Sulettamain trais scolars han fatg diever da quella pussaivladad e fan part al project. Dus dad els èn Joao e Nicolò, els han tuts dus 16 onns. Al cumenzament n’hajan lur conscolars betg gì chapientscha per la lavur durant ils Campiunadis mundials da skis a San Murezzan.

« Els han detg che nus sajan unfrendas, pli tard fissan els gugent er stads da la partida. » Joao, 16 onns

scolar da San Murezzan

Entant che Nicolò e Joao èn superbis dad esser part da l’organisaziun, avessan els gugent er ina remuneraziun adequata per lur lavur. Auter ch’ils voluntaris creschids, na survegnan ils dus giuvenils nagina mandura da voluntaris, deplorescha Nicolò.