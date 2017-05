3'500 plazzas per parcar ils autos èn avant maun sin ils dus parcadis a Schlarigna ed a Champfèr. Uschia pon ils visitaders dals Campiunadis mundials da skis viagiar da là davent cun ils bus da shuttle che mainan la glieud fin a San Murezzan e vinavant si Salastrains.

Durant l’emprim di dal grond eveniment en l’Engiadina n’han ins betg anc spetgà las grondas massas da glieud. Perquai èn ils dus parcadis er anc praticamain vids la damaun. Cunquai che las temperaturas èn stadas pli autas ils davos dis è la surfatscha dals prads cun naiv er plitost difficila per charrar cun autos senza 4x4.

La realitad è autra che sin palpiri

Cunquai ch'i vegn spetgà l’emprima gronda massa da glieud per la cursa da mardi sin il Munt da San Murezzan, han ils involvids er anc temp da curreger tschertas chaussa che na funcziuneschan betg en la pratica, ch'eran però previsas en il concept da traffic. Uschia han per exempel gì da vegnir spustadas las tualettas mobilas per ch’ils chauffeurs rivan insumma da manischar lur bus or da la sortida stretga dal parcadi.

Agid è pront

Per il cas ch’in dals autos na rivass betg pli davent dal parcadi causa la naiv, è pront in trax per dar agid. Per cletg è la battaria da quella maschina stada vida l’emprim di dals campiunadis mundials, che vala per ils blers anc sco prova generala.

