Per il directur dals ultims Campiunadis mundials da skis a San Murezzan dal 2003 è la visita sin la muntogna stada obligatorica. Durant quella ha l’engiadinais er inscuntrà a bleras fatschas enconuschentas.

Gian Gilli na saja dentant betg vegnì si Salastrains per far adina puspè cumparegliaziuns cun l’organisaziun d’avant 14 onns, mabain per giudair l’atmosfera d’in eveniment da sport cun tempra mundiala. Durant il temp tranter il davos ed il campiunadi da skis actual, sa haja numnadamain er midà ina pluna ha admess l’engiadinais.

Tuttina satisfacziun

Er sch’el n’è betg involvì en l’organisaziun dals Campiunadis mundials da skis actuals, datti dapertut fastizs ch’ins veva lantschà dal 2003. Oravant tut l’organisaziun cun tut ils gidanters, ils voluntaris. Ma er ils numerus tunnels ch’i dat sin il territori da skis da San Murezzan, per pudair traversar las pistas. Tut quai il fetschia superbi e dettia er ina tscherta satisfacziun, uschè Gian Gilli.