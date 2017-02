Fatschas cuntentas tar ils Campiunadis mundials a San Murezzan

Organisaturs, vischnanca e chantun: tuts èn cuntents cun ils campiunadis mundials da skis a San Murezzan ch'han attratg passa 165'000 persunas.

La bandiera da la Federaziun internaziunala da skis FIS è surdada als organisaturs dals proxims Campiunadis mundials ad Are en Svezia l'onn 2019. Il president dals Campiunadis mundials a San Murezzan Hugo Wetzel ha terminà ils campiunadis en Engiadina cun la constataziun che quai sajan stads campiunadis grondius.

« Ils campiunadis mundials a San Murezzan èn stads grondius. » Hugo Wetzel

president dal comité d'organisaziun

Wetzel ha surtut engrazià al public per celebrar ina festa da skis a San Murezzan. Il cusseglier federal Ueli Maurer ha ludà San Murezzan per ina offensiva da scharm che fetschia gust a la glieud da vegnir en Engiadina ed insumma en Svizra.

Emoziuns grischunas

Il president dal Cussegl grond e suprastant da San Mruezzan Michael Pfäffli ha ditg envers RTR ch'el saja stà plain emoziuns durant las duas emnas dals campiunadis mundials da skis. Ils organisaturs hajan preschentà in eveniment perfetg.

San Murezzan haja demonstrà dad avair il know how per organisar in tal eveniment mundial. Per l'avegnir sa giavischa il president dal Cussegl grond dapli eveniments da questa categoria. Pfäffli è persvadì che San Murezzan possia puspè organisar campiunadis mundials da skis, ma per exempel in lieu sco Lai era campiunadis mundials da biatlon. Quai saja impurtant per l'avegnir turistic dal chantun.

Medaglia d'aur dal president communal

Il president communal da San Murezzan Sigi Asprion ha ditg envers RTR ch'ils campiunadis mundials e l'organisaziun hajan merità ina medaglia d'aur. El speria che quest eveniment ed il spiert che regnia sin las giassas da San Murezzan possia dar schlantsch a l'Engiadina ed al turissem.

Quitads ha Sigi Asprion dentant tuttina: Suenter il na a gieus olimpics en il Grischun e suenter ils campiunadis mundials na vesa el betg propi ina occurenza che pudess succeder sin quest livel en l'Engiadina. Il siemi da Sigi Asprion è - quai ha el ditg envers RTR - da pudair organisar ina festa da lutga federala a San Murezzan.

