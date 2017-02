Feuz è il grond trumf svizzer

Als Campiunadis mundials da skis a San Murezzan datti plirs favurits sin il titel da campiun mundial en la cursa rapida, la cursa roiala.

Entamez quest carussel da favurits sa mova er in skiunz Beat Feuz da la Svizra. Il Bernais ha persvadì en ils trenaments cun ils plazs 1 e 2 ed ha tranter auter er gudagnà avant in onn al final da skis l'emprova generala sin la pista da la Corviglia.

Sper Feuz ha Carlo Janka las meglras cartas ord vista da la Svizra sin in plaz da podest. Il skiunz da Sursaissa spetga dentant dapi in onn sin in plaz da podest en la cursa rapida. Sco defensur dal titel parta Patrick Küng. Il Glarunais sco er il segund grischun, Mauro Caviezel, ston mussar in exploit per avair ina schanza teoretica sin ina medaglia. Da perder nagut ha il 5avel svizzer, Nils Mani.

Tar ils gronds favurits audan sper Beat Feuz il campiun mundial dal super-g, il Canadais Erik Guay, lura il Norvegiais Kjetil Jansrud che spetga anc adina sin ses emprim titel da campiun mundial. En ils trenaments n'ha Jansrud dentant betg dal tut persvadì. Tut auter l'Austriac Vincent Kriechmayr ch'ha dominà il segund trenament e battì l'entira concurrenza per 1,3 secundas e dapli. Candidats da medaglia èn plinavant era il duo talian cun Dominik Paris e Peter Fill sco era l'Austriac Hannes Reichelt ch'è adina buns per ina surpraisa.

La cursa rapida vegn lantschada a las 12:00 uras

Ils Svizzers partan cun ils numers:

3 - Carlo Janka

7 - Beat Feuz

10 - Patrick Küng

24 - Nils Mani

29 - Mauro Caviezel

RR actualitad 07:00