San Murezzan 2017 Feuz va per aur en la cursa roiala

Oz, 12:54, actualisà a las 14:49

Corina Schmed / Curdin Albin

In di suenter ses 30avel anniversari daventa Beat Feuz campiun mundial en la cursa rapida. Feuz gudogna la segunda medaglia d'aur per la Svizra, quai cun in avantatg da 12 tschientavels sin il Canadais e campiun mundial dal super-g Erik Guay. Bronz va a l’Austriac Max Franz.