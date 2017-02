San Murezzan 2017 Fortuna a San Murezzan: Aviun strivla camera pendenta da SRF

Oz, 12:30, actualisà a las 15:25

SRF / CDM / Curdin Albin / Isabelle Jaeger / David Spinnler

In aviun acrobatic da la squadra PC-7 da l'Armada svizra ha durant in trenament per ina show strivlà il cabel che purtava ina «camera pendenta». Cletg en discletg che nagin è vegnì blessà.