Durant il di da las naziuns al Campiunadi mundial da skis a San Murezzan han surtut ils uffants da l’Engiadina e conturn sustegnì ils differents atlets.

Per che mintga naziun haja er in pèr fans en l’arena da final han las 16 scolas da l’Engiadin’Ota surpiglià il padrinadi per las singulas naziuns. Entant che singulas classas èn arrivadas si Salastrains cun banderas e fatschas picturadas, han autras investì dapli temp e cumbinà il tema da las cursas mundialas gist cun l’instrucziun da scola.

Chapels Tricolore

Ils scolars da la scola primara da Zuoz han perfin zambregià sez chapels en las tipicas colurs franzosas. Ils cilinders auts èn dads ferm en egl. Il tegnair ils poleschs ha gidà. La squadra franzosa ha la finala gudagnà l’event avant la Slovachia.

Sin il terz plaz èn arrivads ils skiunzs svedais, els han battì la squadra svizra be per pauc.

