Curt suenter la ceremonia finala a Salastrains, han tut las persunas davos las culissas cumenzà a far urden e rumir ensemen. Gia in di pli tard n’enconuscha ins betg pli il stadion da skis dals Campiunadis mundials 2017 a San Murezzan.

Bunamain tut las banderolas da reclama èn gia allontanadas e las staziuns da televisiun e radio èn vid rullar si cabels e cabels. Er schuldads da l’armada svizra èn en acziun e gidan a demontar pass per pass tut l’infrastructura sin plaz.

Lavur sco en in furmicler

Bun 400 persunas sajan actualmain sin l’areal d’arriv da las cursas, ha declerà Guido Mittner, il responsabel per l’infrastructura a Salastrains. La pli gronda sfida saja da manischar tut ils vehichels e camiuns in sper l'auter vi. Surtut chauffeurs che n’èn fin uss anc betg stads si Salastrains, dovran adina puspè agid. Il squitsch da rabagliar tut puspè giu da la muntogna ils emprims dus dis saja fitg grond. Perquai han ins er da dar adatg ch’i na dettia nagins accidents.

Primavaira sa mussa la realitad

La gronda part da l’infrastructura, inclus las tribunas per ils aspectaturs han dad esser allontanadas fin la fin da mars. Tge lavur che spetga anc pli tard a reguard il terren, pon ins pir giudicar cura che la naiv è davent, uschè Guido Mittner. La merda ch’è tuttina rivada per terra durant las ultimas duas emnas, saja per il mument squitschada sut la naiv.

Normalitad er en vischnanca

Il traffic circulescha suenter duas emnas puspè normal tras il center da San Murezzan. Cun quai ch’ils ins eran gia disads vi dal sistem, è la tensiun magari gronda sin via. Adina puspè aud'ins a tibar in u l’auter auto che na riva da passar uschè sco ch’el vul. E dapertut èn lavurers vi dal demontar puntanadas e struvegiar in ord l’auter paraids da lain.

Entant che tut è anc vi dal rumir e far urden, sa dumondan auters gia tge che duai uss seguir sco proxim en Engiadina. Gronds eveniments da tempra mundiala, sco ils Campiunadis mundials da skis, n’èn betg planisads per ils proxims onns.

