Ils hotels èn pronts - ils magasins plains

Per il hotels amez San Murezzan èn las 2 emnas ina sfida logistica, Quai betg mo pervia da la quantitad da la rauba che sto vegnir furnida. Ils furniturs na pon betg transportar il material da mintg'ura tar ils hotels.

3 uras e mez la damaun ed ina vers saira stattan a disposiziun per las furniziuns en il center da San Murezzan. Per ils hotels vul quai dir da planisar oravant. L'hotel Hauser e l'hotel Schweizerhof han emplenì bain ils magasins. Per part fin sin l'ultim centimeter. Quant ch'ins dovria propi saja grev da dir, ma ins haja empustà avunda per surmuntar l'emprim temp, uschia il directur dal hotel Schweizerhof, Martin Scherer. Ina haja laschà furnir il dubel da quai ch'ins empostia per ordinari.

E tuttina, tar el vegnia furnì quasi mintga di. Segir era perquai ch'il hotel è il House of Switzerland durant ils Campiunadis mundials da skis per questas 2 emnas.

