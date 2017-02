Jasmine Flury parta en la cursa rapida

Oz, 16:56

Andreas Wieland / Corina Schmed

Grazia a las bunas prestaziuns en ils trenaments per la cursa rapida ha Jasmine Flury segirà ina plazza da partenza per la cursa da dumengia. La Grischuna è uschia suenter Lara Gut e Fabienne Suter la terza skiunza che dastga cumbatter per ina medaglia en la cursa roiala.