L'um da camera da l'autra vart - davent dal travasch

Durant las duas emnas dals Campiunadis mundials è l'um da camera Robert Furrer posiziunà sin il Piz da l'Ova Cotschna - da l'autra vart da la spunda da cursa Corviglia. Là lavura el tut sulet, quai ch'el vuleva. Fin ussa ha el dentant gì mintga di in u plirs schurnalists cun sai.

Per regla vegn Robert Furrer sgulà la damaun sin il Piz da l'Ova Cotschna, e da là puspè engiu. Là fiss el dentant drizzà èn per star sur notg. In container da sis meters quadrat cun en il letg; igl è chaud e proviant ha el pli che avunda.

Robert Furrer era gia d'uffant gugent sulet. Quai n'è betg sa midà fin oz ch'el ha 63 onns. Igl n'è era betg l'emprima giada ch'el fa ils purtrets da l'auta vart da la muntogna. Furrer è gia stà da la partida als gieus olimpics a Turin e Sotchi.

Ses grond giavisch per la lavur a San Murezzan è da star sur notg en il container. Sche quai na vess betg da capitar pervi da l'aura, vegn el tuttina a star là ina u l'autra notg, quai per propi pudair giudair la quietezza la quala el ha tschertgà durant ils Campiunadis mundials da skis.

RR actualitad 11:00