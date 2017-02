Il skiunz Samuel Almeida da Puntraschigna ha empruvà da cuntanscher in numer da partenza tar il slalom gigant dals Campiunadis mundials da skis a San Murezzan ed è perquai partì a la cursa da qualificaziun a Zuoz.

Cun in retard total da bun 17 secundas sin l’emprim ha l’um da 19 onns betg cuntanschì sia finamira. Uss vul Samuel Almeida, ch'è partì per il Portugal a la cursa da qualificaziun a Zuoz, metter tut sin ina carta e dominar il slalom da sonda uschè bain sco pussaivel.

Promoziun grazia a buns resultats

Per il bab da Samuel, Max Almeida, è il fatg che l’associaziun da skis portugaisa è preschenta cun ina pitschna squadra da curridurs e curriduras als Campiunadis mundials da skis a San Murezzan fitg impurtant ed ina bun’occasiun per far reclama.

L’idea saja d'uschia er motivar ils numerus giuvens Portugais che vivan en l’Engiadina, da cumenzar cun il sport da ski alpin che n’è betg propi popular en il Portugal.

Cursas da qualificaziun a Zuoz

U svelt u la gista naziunalitad

Per pudair partir a San Murezzan al slalom gigant u er al slalom da la fin d’emna han ils bun 150 skiunzs da 70 differentas naziuns u dad esser tranter ils prims 25, u da partir per ina naziunalitad che n’è betg anc represchentada als campiunadis ed esser pli svelt ch’ils auters.

Per singuls atlets è quai l’unica schanza da far in proxim pass sin la stgala da carriera. Las cursas da qualificaziun a Zuoz vegnan perquai er numnadas il Campiunadi mundial da skis da las pitschnas naziuns.

