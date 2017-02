La pli pitschna vischnanca da l’Engiadin’Ota sa preschenta durant il grond eveniment da skis da moda e maniera tut speziala. Empè da be trametter in pèr paucs represchentants da Madulain, vegnan quasi tut ils abitants da la vischnanca sinl’areal a Salastrains.

210 persunas da Madulain èn fin uss s'annunziadas per il di da padrinadi da la vischnanca da Madulain. Tut questa glieud va a guardar ensemen la cumbinaziun da las dunnas. Mintgin munì cun ina bulscha da marenda cun stampà lasura il tipic corn nair ch’è era en la vopna da Madulain. Ultra da quai portan ils da Madulain er anc in pitschen corn da plastic per far canera e mobilisar la glieud da sa muventar.

Empè da schampagner il sentiment d'unitad

Siond la pli pitschna vischnanca na vegn Madulain era betg da concurrenzar cun San Murezzan e ses glamour. La fermezza è dentant l’autenticitad e la grondezza. Ina gruppa da lavur ha perquai elavurà in concept per preschentar Madulain durant ils campiunadis mundials da skis. La finamira è che la vischnanca na vegn betg represchentada tras singulas persunas, mabain da l'entira populaziun da Madulain en l’areal da l’arrivada da las cursas da skis.

Laschar ir audio «Madulain muventa». Avrir audio «Madulain muventa» en player extern. Audio 1 Madulain muventa 2:50 min da Actualitad dals 10.02.2017

2 Tge pensan ils da Madulain da las cursas? 4:32 min da Actualitad dals 10.02.2017

Mobilisar giuven e vegl

Per realisar l’acziun han il commembers da la gruppa da lavur gì da contactar mintga singul abitant per mobilisar d'esser da la partida ils 10 da favrer. Sco quai Ursula Gehbauer, ina da las responsablas ha ditg envers RTR, saja l’eco stà fitg grond. Ella n'vessi mai spetgà cun uschè bleras annunzias.

Dal pop al tat

Part a l’acziun fetschian persunas da tut las vegliadetgnas, ha declerà Ginia Ratti dal comité. Uschia sajan pops da la partida, sco er persunas da passa 80 onns. Per ch’ins enconuscha er ils da Madulain tranter las massas da glieud, èn ils abitants er munids cun transparents movibels. Quels mussan il motto da l’acziun «Madulain muventa».

RR actualitad 11:00