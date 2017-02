Entamez San Murezzan sa preschenta la vischnanca ospitanta cun in grond iglu transparent sin il tetg da la chasa da parcar Quadrellas. Paucs meters davent dal House of St. Moritz è l’edifizi dals austriacs, il TirolBerg. Ils pretschs n’èn dentant betg pli favuraivels tar ils giasts da l’Austria.

Dapi 15 onns è la destinaziun turistica dal Tirol giast durant champiunadis mundials da skis. Uschia er a San Murezzan. Il lieu dal «TirolBerg» entamez la vischnanca sin la plazza da scola è imposant e dat dalunga en egl. In’attracziun speziala è dentant er il «House of St. Moritz». In sguard sin ils pretschs da la purschida culinarica mussa svelt ch’ils pretschs tar ils indigens èn pli bass che quels tar ils vischins austriacs.

« Finalmain vegn mesirà ina giada cun las medemas schanzas. » Patrick Schrämli

gastronom engiadinais

Ch’ils pretschs svizzers na sa differenzieschan betg pli da quels dals austriacs haja surtut da far cun il fatg ch’ils vischins dal Tirol han da pajar tuttina bler per l’infrastructura e ed er il lieu central da l’edifizi gigantesc en vaider. Quant bler ch’ils austriacs pajan per prender a fit quella plazza n’è betg enconuschent.

