En il cumbat per la medaglia da bronz ha il team svizzer stuì suttacumber a la Svezia. Il titel da campiun mundial va a la Frantscha, argient a la Slovachia e bronz a la Svezia.

La Svizra sto sa cuntentar cun plazza 4 tar l'event da team a San Murezzan. Il quartet cun Camille Rast, Wendy Holdener, Reto Schmidiger e Luca Aerni ha l'emprim battì la Croazia en il quart-final. En il mez-final èn ils Svizzers lura sa mess trass cunter la Slovachia. En il duel per bronz è la Svezia lura stada in numer memia grond per la Svizra.

Il defensur dal titel l'Austria aveva gia pers il quart-final cunter la Svezia.

Co funcziuna l'event da team?

Tar l'event da team sa dueleschan las 16 meglras naziuns en furma dad in slalom gigant parallel. Per runda cumbattan mintgamai duas dunnas e dus umens in encunter l'auter. Il pli spert survegn mintgamai in punct per ses pajais. Han omadus il medem temp datti in punct per omadus. La naziun cun ils blers puncts è ina runda vinavant (sistem da k.o).

Tge capita tar in pari?

Statti suenter ils 4 duels 2:2 vegn quintà ensemen ils singuls temps da la pli sperta dunna e dal pli spert um da la naziun. È er il temp cumulà identic gudogna la naziun cun il meglier temp singul. È er quest temp identic vegn vinavant il pajais ch'è rangà il megier.

Uschia vai vinavant ...

slalom gigant da las dunnas, gievgia

slalom gigant dals umens, venderdi

slalom dunnas, sonda

slalom umens, dumengia

