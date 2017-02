Oz è la musica rumantscha campiunessa mundiala

Liricas Analas, Pascal Gamboni e Prefix procuran questa saira per bun’atmosfera a San Murezzan. La Lia Rumantscha ha organisà il di da la musica rumantscha. Avant ils concerts han els visita nus en il studio amez San Murezzan.

Pascal Gamboni n'ha anc vis gnanc’ina cursa

Sco Tuatschin è Pascal Gamboni creschì si en las muntognas. Sia gronda passiun è dentant la musica – uschia ch'el n'ha anc vis gnanc ina cursa da quests campiunadis mundials a San Murezzan. Cunquai ch’el na guardia betg televisiun saja quai ì spersavi ad el. El ha sunà da las 16:00 e las 17:00 sin la Plazza Mauritius davant la chasa communala.

Quai faschain ina giada en nossa vita

Prefix existan dapi il 1999. En tut quels onns han els pudì dar numerus concerts. Il concert questa saira sco preband da las Liricas Analas sin il Kulm Parc saja dentant schon in punct culminant en l’istorgia da lur band. Per quai filmescha la band era lur concert ed edescha lura ina DVD per ils fans ch'han sustegnì els durant tut quels onns. Il film vegn lura publitgà questa primavaira. A l'entschatta vulan els dentant giudair questa saira tut speciala. Il concert cumenza da las 20:00.

RR actualitad 15:00 - 17:00