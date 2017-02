Il sistem per dismetter tut il rument ch’i dat durant ils Campiunadis mundials da skis 2017 a San Murezzan funcziuna fitg bain. Sper in team da voluntaris che rimna la merda, gida er il deposit da 2 francs per tegnair net l’areal.

Ils consuments han da pajar per mintga bavronda, per mintga mangiativa in deposit da mintgamai 2 francs. Quels survegnan els puspè enavos, suenter ch’els portan la buttiglia vida ed il plat tar la tenda correspundenta.

Naiv alva gida er

Sche l'areal è net, en il cas da San Murezzan cun naiv sco terren per millis e millis da persunas, ha quai er in’influenza psicologica sin l’uman. Cura ch’ils fin 40’000 aspectaturs mangian, baivan, fiman e giaudan l’atmosfera dal circus da skis mintgadi, è la probabilitad pli pitschna ch’ins bitta simplamain per terra rauba sin la naiv alva, empè da dismetter ella en las sadellas da rument ch’èn avant maun.

Fimaders han ina stgatla

Remartgabel pauc ves'ins er rests da cigarettas per terra. Grazia ad ina pitschna stgatla che l’organisaziun metta a disposiziun dapertut a las entradas, pon ils fimaders dismetter lur cigarettas en quella senza bittar ils stumbels per terra. Quella purschida vegnia er appreziada dals fimaders sez, suttastritgan ils voluntaris dal team da rument. Els èn en viadi cun sadella e zanga e ramassan singuls palpiris e rests da cigarettas dal funs si.

Da chautschas sut fin tar la bandiera svizra

Ramassà hajan ils voluntaris durant quels dis fitg blera rauba, per part er pli speziala. Per exempel ha in gidanter chattà soccas e chautschas sut scheladas en la naiv, e perfin in anè. Mal il cor fetschia cura ch’ins haja da rumper numerusas binderas svizras per las dismetter en las sadellas da rument, ha agiuntà in voluntari dal team da rument.

