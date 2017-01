Quatter skiunzs grischuns a San Murezzan

Swiss Ski ha selecziunà ina skiunza grischuna e trais skiunzs grischuns per ils Campiunadis mundials da skis a San Murezzan. Tar ils umens dastgan sper Carlo Janka ils dus frars Mauro e Gino Caviezel ir a la partenza, tar las dunnas la giuvna Jasmine Flury.

Jasmine Flury da Tavau ha merità in plaz da partenza al punct culminant da l’onn grazia a trais plazs en ils top 15 en questa stagiun. En il super-g da Val d’Isère mez december è Flury vegnida 11avla ed il schaner ha la skiunza da 23 onns cuntanschì ils plazs 10 e 12 en las cursas rapidas da Altenmarkt-Zauchensee e Garmisch-Partenkirchen.

Flury dastga parter definitivamain en il super-g. Per in plaz da partenza en la cursa rapida sto Flury anc cumbatter intern encunter Fabienne Suter, Corinne Suter e Michelle Gisin. Quai quartet cumbatta per trais plazs da partenza.

Gino Caviezel dastga tuttina ir a San Murezzan

Tar ils umens dastga Gino Caviezel parter en sia disciplina da parada, il slalom gigant. Quai malgrà ch’el na betg cuntanschì ils criteris da selecziun. Gino Caviezel n’è mai stà classa tranter ils top 15 en ils 6 slaloms gigants d’enfin ussa, cun excepziun dal slalom gigant parallel mez december ad Alta Badia. Là è Caviezel vegnì 7avel.

Auter ses frar Mauro Caviezel. El è vegnì 7avel al super-g da Santa Caterina ed ha uschia survegnì in plaz fix en questa disciplina. Er dastga el parter definitivamain en la supercumbinaziun. En la cursa rapida sto Mauro Caviezel perencunter cumbatter per il davos plaz da partenza encunter Niels Hintermann e Nils Mani, quai lura en ils trenaments a San Murezzan.

Carlo Janka parta tant en la cursa rapida sco er en il super-g, il slalom gigant ed en la supercumbinaziun.

Feuz e Gut ils trumfs svizzers

Ils gronds trumfs svizzers als campiunadis mundials da skis a San Murezzan èn tar las dunnas Lara Gut, quai gist en quatter differentas disciplinas, sco er Wendy Holdener en il slalom e la supercumbinaziun.

Tar ils umens han Beat Feuz e Carlo Janka las meglras schanzas per in plaz da podest. Sco defensur dal titel en la cursa rapida parta il Glarunais Patrick Küng.

Selecziun ski alpin umens:

Cursa rapida: Patrick Küng, Beat Feuz, Carlo Janka, Mauro Caviezel*, Niels Hintermann*, Nils Mani*

Patrick Küng, Beat Feuz, Carlo Janka, Mauro Caviezel*, Niels Hintermann*, Nils Mani* Super-g: Beat Feuz, Carlo Janka, Mauro Caviezel, Patrick Küng

Beat Feuz, Carlo Janka, Mauro Caviezel, Patrick Küng Slalom gigant: Justin Murisier, Carlo Janka, Gino Caviezel, Loïc Meillard

Justin Murisier, Carlo Janka, Gino Caviezel, Loïc Meillard Slalom: Daniel Yule, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Reto Schmidiger

Daniel Yule, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Reto Schmidiger Cumbinaziun: Justin Murisier, Mauro Caviezel, Carlo Janka, Luca Aerni*, Niels Hintermann*, Nils Mani*

Justin Murisier, Mauro Caviezel, Carlo Janka, Luca Aerni*, Niels Hintermann*, Nils Mani* Team event: Daniel Yule, Luca Aerni, Reto Schmidiger

Selecziun ski alpin dunnas:

Cursa rapida: Lara Gut, Fabienne Suter*, Corinne Suter*, Michelle Gisin*, Jasmine Flury*

Lara Gut, Fabienne Suter*, Corinne Suter*, Michelle Gisin*, Jasmine Flury* Super-g: Lara Gut, Corinne Suter, Joana Hählen, Jasmine Flury

Lara Gut, Corinne Suter, Joana Hählen, Jasmine Flury Slalom gigant: Lara Gut, Mélanie Meillard, Simone Wild, Camille Rast

Lara Gut, Mélanie Meillard, Simone Wild, Camille Rast Slalom: Wendy Holdener, Michelle Gisin, Denise Feierabend, Mélanie Meillard

Wendy Holdener, Michelle Gisin, Denise Feierabend, Mélanie Meillard Cumbinaziun: Lara Gut, Wendy Holdener, Michelle Gisin, Denise Feierabend

Lara Gut, Wendy Holdener, Michelle Gisin, Denise Feierabend Team event: Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast

(* davart ils davos plazs da partenza vegn decidì al lieu sin basa da las prestaziuns en ils trenaments)

