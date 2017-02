Quel che procura che Feuz po far festa

Mardi, 14.2.2017, 17:50, actualisà a las 18:00

David Spinnler

Il Grischun Giusep Fry lavura per il management da Beat Feuz, il campiun mundial da cursa rapida da San Murezzan. Suenter la victoria ha cumenzà la lavur per il management. Coordinar in termin suenter l’auter, guardar ch'il campiun mundial arrivia dapertut a temp ed uschia vinavant.