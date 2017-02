Tge capita durant ils Campiunadi mundials da skis (CM) sin las pistas e sin las vias e giassas da San Murezzan? RTR rapporta mintga di live dal lieu e porscha als visitaders ed a las visitadras la pussaivladad da far ina visita en il «Quadrin» avant il café Hauser.

Dals 6 fin ils 19 da favrer 2017 ha lieu a San Murezzan il campiunadi mundial da ski alpin. Tge capita a San Murezzan durant questas duas emnas? Co è l'atmosfera, tgi lavura e tgi pon ins inscuntrar sin las vias e giassas da l’Engiadin’Ota? Sut il motto «San Murezzan pulsescha» rapporta RTR sin tut ils chanals dals Campiunadis mundials, da las istorgias a l'ur e da las persunas che stattan davos questa occurrenza.

Bainvegni avant il café Hauser

RTR sa preschenta ensemen cun radio SRF3 en in studio ch’è plazzà davant il café Hauser a San Murezzan. Mintga di tranter las 09:00 – 18:00 pon visitadras e visitaders dar ina baterlada cun ils moderaturs, gudagnar in bon per cumprar skis, sa sentir sco in atlet e participar ad ina cursa da skis virtuala cun egliers da 360°.

En il studio s'inscuntran RTR e SRF3 cun la populaziun indigena ed ils visitaders dal CM. Durant duas emnas rapportan ils moderaturs Livio Foffa e Gian-Marco Maissen mintga di live dal studio da radio.

Il moderaturs da sport Andreas Wieland e Roman Dobler tegnan al current audituras ed auditurs davart ils resultats sin pista ed Annina Sedlacek divertescha ina giada per di cun ina emissiun da comedy.

Online

resultats actuals, quiz ed istorgias or da l’archiv RTR

Radio Rumantsch

07:20: prevista sin il di

11:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00: emissiun live

Televisiun Rumantscha

Cuntrasts Focus

dumengia, ils 05.02.2017 a las 17:25 sin SRF1

Telesguard live da San Murezzan

glindesdi, ils 06.02.2017, a las 17:40 sin SRF1 / Play RTR

venderdi, ils 17.02.2017, a las 17:40 sin SRF1 / Play RTR

Al lieu