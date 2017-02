Salastrains retour per persunas cun impediment

Ils dus Austriacs Christian Blaim e Helmut Wult da Graz han surpigià ina lavur pretensiusa. Els porschan maun a persunas cun in impediment.

«Il plaschair pon ins leger giu da la fatscha», di l’iniziant Christian Blum. El e ses ami Helmut Wulz da Graz viagian d’occurrenza a occurrenza per dar a persunas cun in impediment la pussaivladad d’ir a guardar «live» las cursas alpinas.

Las persunas cun in impediment vegnan manadas enfin Salastrains cun in bus. Da là gidan ed accumpognan ils dus voluntaris els fin sin la tribuna. A partir da lura surpiglian auters voluntaris la responsabladad. Las persunas cun impediments retschaivan ina cuverta per il chaud, insatge da baiver e da mangiar. Cur che las cursas van a fin, arrivan ils dus amis Christain Blum e Helmut Wulz e mainan tuts danovamain san e salv vers San Murezzan.

La purschida è dumandada, oravantut la fin d’emna en els quasi occupà e quai fa plaschair als dus austriacs che fan questa lavur dapi il 2001.

