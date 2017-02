Els èn arrivads da l’entira Svizra, ils chauffeurs dals bus che mainan la massa da fans da San Murezzan a Salastrains.

Per transportar millis da fans da San Murezzan fin l‘arrivada da las cursas alpinas dovra quai chauffeurs ch’han in tscharta rutina – rutina da manischar in bus sin vias stretgas e cun naiv e glatsch. Da tuttas regiuns svizras èn els vegnids en l’Engiadina per gidar.

Ils ins vegnan dal chantun Tessin, auters dal chantun Son Gagl, Turgovia e puspè auters da chantuns vischinants dal Grischun. E betg tuts èn disads da charrar cun bus sin vias scheladas. Ma cun l’agid da las chadainas funcziuna quei tuttina bain. E la rutina vegn: La finala fan els mintga di blers viadis sin la muntogna ed enavos.

