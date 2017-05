Senza militar naginas pistas preparadas

Ils umens verds èn da chattar dapertut: sin il post da controlla, tar il prim agid, sco coordinaturs per il traffic e natiralmain era per preparar las pistas da las cursas alpinas.

L’emprima cumpagnia dal battagliun 65 è vegnida clamada per in’incumbensa tut speziala. Il schluppet resta en stgaffa, enstagl vegn prendì enta man la pala da naiv. Drizzar en las saivs per ils giasts, las saivs da segirezza perlung la pista, bittar ora la naiv cun il catapult e rumir la pista da sissum fin giudim - la lavur da mintgadi.

Militar senza schluppet

Per ils umens cun vestgadira verda èn ils dis lungs. Da la damaun a las 04:00 enfin la saira èn els responsabels che las pistas en preparadas optimalmain.

Per els è quest curs da repetiziun però fitg interessant. Lavurar maun in maun cun ils organisaturs dal campiunadi mundial a San Murezzan è in sfida ed ina lavur cun gronda responsabladad.

