Stuhec cun demonstraziun da pussanza – Suter segunda

La Slovena Ilka Stuhec ha ina giada dapli mussà sia buna furma. La victura da seria da quest enviern è stada la pli sperta en il segund trenament. Quai cun in avantatg da 0,53 tschientavels sin Fabienne Suter.

La cursa da trenament da Suter 1:04 min, dals 9.2.2017

La seniora en il team svizzer ha uschia danovamain pudì repeter ses bun resultat dal prim trenament. Er persvadì ha la giuvna Jasmin Flury cun il 5avel meglier temp. La Grischuna è stada per 0,70 tschientavels pli sperta ch’en il prim trenament. Bunas chartas per sa qualifitgar per la cursa rapida da dumengia ha er Michelle Gisin cun il 10avel meglier temp.

Tgi survegn las duas ultimas plazzas da partenza?

Lara Gut ha cuntanschì l'arrivada cun in retard da 1,23 tschientavels sin Stuhec sco 8avla. Avant l'arrivada ha la Tessinaisa però reducì il tempo. Corinne Suter è vegnida 18avla, Denise Feierabend 26avla e Wendy Holdener 32avla.

Questa saira vulan ils trenader decider tge duas Svizras che survegnan las ultimas duas plazzas da partenza. Lara Gut e Fabienne Suter èn gia messas fix.

Pervia da bancs da tschajer'auta entamez il traject da cursa ha il trenament stuì vegnir spustà per in'ura.

