Las Svizras persvadan al trenament per la cursa rapida da dumengia proxima: Quatter dad ellas sa chattan tranter las 10 meglras. Fabienne Suter (2.) ha surpassà Lara Gut (3.) per 38 tschientavels. La pli svelta è però stada la Slovena Ilka Stuhec.

Dasper Lara Gut, ch'era selecziunada fix per la cursa rapida dals campiunadis mundials, han er persvas Jasmine Flury (4.), Corinne Suter (8.) e Michelle Gisin (11.).

Vegnida il meglier a frida cun la pista en il prim trenament è Ilka Stuhec. La Slovena ch'ha questa stagiun gia gudagnà trais cursas rapidas è stada la pli svelta sin la pista a Salastrains.

Dasper Corinne Suter han surtut er persvas Flury e Gisin cun lur numers da partenza 26 e 27. Cun quai èn ellas stadas pli spertas che las cunfavoritas da la cursa rapida sco Lindsey Vonn (12.) e Sofia Goggia (14.).

Greva crudada da Mirjam Puchner

L’Austriaca è crudada durant il trenament ed ha stuì vegnir transportada davent cun il helicopter. En consequenza era il trenament vegnì interrut per pli lung temp.

La gievgia e la sonda èn dus ulteriurs trenaments per la cursa rapida. Là vegnan surdadas las quatter plazzas da partenza svizras. La proxima cursa per Lara Gut e co. è il venderdi cun la super cumbinaziun.

La cursa rapida da las dunnas è dumengia a las 12:00.

RR novitads 11:00