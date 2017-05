Svizzers sa legran sin ils campiunadis mundials da chasa

Actualisà Glindesdi, 6.2.2017, 14:06

RTR / Andreas Wieland

Quai capitia be ina giada en la vita ch’ins possia cumbatter per in titel da campiun mundial en l’agen pajais, perquai saja il plaschair sa chapescha fitg gronds d’astgar esser da la partida a quests campiunadis mundials da skis a San Murezzan, uschia la spezialista da slalom Wendy Holdener.