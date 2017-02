Tawnee cun prepremiera da Paradise

La band Grischuna ha vistà RTR a San Murezzan e gist anc preschentà lur nova single «Paradise». Quella vegn publitgada mez mars.

Tawnee sin visita en il Quadrin a San Murezzan 0:50 min, dals 14.2.2017

La chanzun rumantscha Jamie pon ins adina puspè tadlar al Radio Rumantsch. La band grischuna Tawnee ha dentant fatg in pass enavant ed è daventads pli rockiga. Sco quai tuna han els gista demonstrà live en il studio.

Finamira da viver da la musica

Per il mument lavuran ils musicists anc 50%. La finamira è dentant da pudair viver in bel di da la musica. En Svizra as possa ristgar quest pass, manegia Elias Tsoutsaios. In emprim pass vul Tawnee ussa far cun la nova single «Paradise» che vign publitgada mez mars, sche tut funcziuna sco planisà.

