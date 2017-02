Ir cun skis n'ha nagina tradiziun en l'Afghanistan, ed uschia hai era duvrà ditg fin ch'ils emprims skiunzs da là èn sa participads a campiunadis mundials. Quest onn èsi stà uschè lunsch, als campiunadis a San Murezzan.

Tge ha la Svizra da far cun skiunzs da l’Afghanistan? 2:17 min, Actualitad video dals 18.2.2017

Avant sis onns ha in schurnalist svizzer organisà la ‘Afghan Ski Challenge’. Ils dus victurs han pudì vegnir en Svizra a trenar. Quest’emna èn els lura sa participads per l’emprima giada ad in campiunadi mundial da skis. Per l’Afghanistan ina premiera.

TR Minisguard 17:40