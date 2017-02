Suenter aur en la cumbinaziun gudogna Wendy Holdener argient en sia disciplina da parada, il slalom. Campiunessa mundiala è la dominatura da la stagiun Mikaela Shiffrin. L'Americana ha distanzià Holdener cun in avantatg da 1,64 secundas. La medaglia da bronz va a la Svedaisa Frida Hansdotter.



Il percurs d'argient da Holdener 2:00 min, dals 18.2.2017

Per Holdener èsi l'emprima medaglia ad in campiunadi mundial en il slalom. Avant dus onns era ella anc crudada ora a Vail / Beaver Creek, a Schladming (2013) era ella vegnida 11avla. «Igl è bel da pudair guardar enavos sin tals campiunadis mundials a chasa.«, ha Holdener ditg suenter sia segunda medaglia a San Murezzan. Per Shiffrin èsi gia la terza medaglia d'aur a campiunadis mundials (2013, 2015 e 2017)

La demonstraziun da pussanza da Shiffrin

Michelle Gisin ch'era 6avla suenter il prim percurs ha fatg in grond sbagl en il segund percurs ed è la finala sa tschentada sin plazza 21.

Feierabend tranter las top 10

Denise Feierabend ha mussà ina buna prestaziun en il segund percurs ed è la finala sa megliurada per 7 posiziuns sin plazza 9. Questa stagiun n'è Feierabend anc mai stada classada uschè bain. Mélanie Meillard è crudada ora en il prim percurs.

Las top 10 dal slalom Rang

Num

Naziun

Temp 1

Mikaela Shiffrin

USA

1:37.27

2

Wendy Holdener

SUI

+ 1.68

3

Frida Hansdotter FIN + 1.75 4

Petra Vlhova

SLO

+ 1.89

5

Sarka Strachova CZE + 2.05

6

Michaela Kirchgasser AUT + 2.22

7

Ana Bucik AUT

+ 2.62

8

Emelie Wikström

FIN

+ 2.93

9

Denise Feierabend

SUI

+ 2.96

10

Bernadette Schild

AUT

+ 2.97



