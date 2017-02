150 atlets da 70 differentas naziuns cumbattan sin la costa a Pizzet per ina plazza da partenza al slalom u al slalom gigant a San Murezzan. Entant ch’il travasch è grond sin il Munt da San Murezzan, è l’atmosfera a Zuoz pli famigliara.

En tut datti quatter cursas da qualificaziun a Zuoz en il rom dals Campiunadis mundials da skis 2017 en l’Engiadina. A l’emprima cursa han las damas cumbattì per in dals 100 sezs ch’èn disponibels per partir a las cursas a San Murezzan.

Pli pitschen e pli calm

Cun agid da bun 70 voluntaris han lieu las duas cursas en las duas disciplinas senza grondas agitaziuns e tensiuns. Per mintga atleta ed atlet èn las cursas da qualificaziun ina gronda sfida, e tut tenor er l'emprim pass sin la stgala d'ina gronda carriera da skis.

Tuts gidan in l’auter

Ils trenaders che tgiran e gidan per part plirs atlets da differentas naziuns en ina èn responsabels per bunamain tut quai ch'i dovra sin pista. Finalmain vegn er anc deliberada la naiv da las stgarpas e massadas las chommas da las atletas.

