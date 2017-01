Shiffrin e Strasser gudognan a Stockholm

L'Americana ed il Tudestg pon giubilar al slalom parallel en la chapitala svedaisa. Dals Svizzers ha be Mélanie Meillard cuntanschì ils quartfinals.

Ils victurs da l'onn passà Wendy Holdener e Marcel Hirscher crodan or en l'emprima runda.

Mikaela Shiffrin festivescha sia 28avla victoria da la cuppa mundiala.

Surpraisa tar ils umens: Linus Strasser batta la concurrenza.

En l'emprima runda ha Mélanie Meillard eliminà sia cumpatriota Wendy Holdener per 0,07 secundas. En il quartfinal n'ha Meillard gì nagina schanza cunter la Norvegiaisa Nina Löseth. A Wendy Holdener n'è cun questa terrada en l'emprima runda betg gartegiada la prova generala per ils Campiunadis mundials a San Murezzan. Questa stagiun è Holdener però gia stada sis giadas sin il podest dal slalom.

En il final ha Mikaela Shiffrin battì la Slovaca Veronika Velez-Zuzulova. Il podest cumplettescha la Norvegiaisa Nina Löseth.

Surpraisa tar ils umens

Il Tudestg Linus Strasser ha eliminà in suenter l'auter il Norvegiais Henrik Kristoffersen, il Talian Stefano Gross, il Svedais Mattias Hargin e la fin finala er il Franzos Alexis Pinturault. Lez però be per 0,04 secundas. Grazia a quest exploit po il skiunz da 24 onns festivar sia emprima victoria da la cuppa mundiala. Strasser ha insumma be pudì sa participar a l'occurrenza, perquai che ses cumpatriot Felix Neureuther ha ditg giu.

Il victur da l'onn passà, l'Austriac Marcel Hirscher, ha pers en l'emprima runda cunter il Norvegiais Alexsander Aamodt Kilde. Il Svizzer Daniel Yule è medemamain crudà or gia en l'emprima runda cunter Mattias Hargin.

