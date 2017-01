Svizzers battan Americans a Melbourne

Ils giugaders da tennis svizzers Roger Federer e Stan Wawrinka han la mesemna gist trais tratgs cuminaivels: Omadus battan lur contrahents da l'America, omadus en trais sets ed omadus cuntanschan cun quai la terza runda dals Australian Open.

Roger Federer è sa profilà cunter ses adversari da la segunda runda. Cun ina victoria da trais sets gudogna il giugader da 35 onns cunter l’American Noah Rubin cun 7:5, 6:3 e 7:6.

Sco gia cunter Melzer n’ha Federer dentant betg persvas dal tuttafatg cunter ses qualifitgant da 20 onns Rubin. Bain ha il Svizzer mussà ferms services, però ha el magari gì problems a la lingia da basa. En il terz set ha Federer gì ina curta fasa da flaivlezza ed era crudà enavos cun 2:5. Tar il 3:5 ha el stuì defender dus bals da set. El ha lura puspè chattà sia furma e sa profilà en il tiebreak.

En la proxima runda suonda per Federer l’emprima vaira sfida suenter ses comeback – el frunta sin il Tschec Tomas Berdych (ATP 10).

Scuà giu dal plaz Steve Johnson

Stan Wawrinka ha passà la segunda runda dals Australian Open senza problems. El gudogna cun 6:3, 6:4 e 6:4 cunter l’American Steve Johnson (ATP 30).

Wawrinka è sa mussà bler pli suveran ch’anc durant l’emprima runda cunter Martin Klizan. Johnson n’è strusch ina giada stà in privel, malgrà che lez ha in ferm service ed in dir culp direct. En tuts trais sets èsi gartegià ad el relativamain baud da far in break, l’emprim tar 4:2, il segund tar 3:2 ed il terz tar 2:1. Quai tanscha, pertge il campiun dals Australian Open dal 2014 ha parà tuttas tschintg schanzas da break da l’American.

Uschia è il Vadais da 31 onns en la terza runda a Melbourne, sco mintga giada dapi il 2009. Là frunta el il venderdi sin il Serb Viktor Troicki u sin il Talian Paolo Lorenzi.

RR novitads 07:00 / 08:00