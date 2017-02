Tavau batta Langnau e resta sin plazza 5

Il Club da hockey da Tavau ha gudagnà l'ultima runda da qualificaziun per ils play-offs, quai cun 6:2 cunter ils SCL Tigers.

L'emprim guardavi però ora suenter ina victoria per Langnau. Suenter be 98 secundas manavan ils giasts numnadamain cun 2:0. A la fin dal prim terz han ils Grischuns però pudì egualisar la partida cun 2:2 e silsuenter hai be pli dà gols per ils Grischun.

Grazia a la victoria resta Tavau sin plazza 5 da la tabella. En il quart final dals play-offs vegnì uschia tar il duel cunter Losanna.

Derbi bernais suenter 27 onns

Ambri ha battì Losanna cun 3:2. Fribourg ha pers la partida cunter Berna cun 4:7. Genevra-Servette ha stuì suttacumber a Kloten cun 2:4. Lugano ha battì ils ZSC Lions cun 3:2 suenter prolungaziun e l'EV Zug ha batti Bienna cun 4:3.

En il quart-finals dals play-offs vegnì uschia tar il derbi bernais tranter Berna e Bienna, quai per la prima giada dapi 27 onns. Ils ZSC Lions fruntan sin Lugano e Zug sin Genevra-Servette.

RR novitads 23:00