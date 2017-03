Tavau perda puspè encunter Zug

Suenter la terrada da 2: 3 suenter prolungaziun a Zug ha il HCD pers a chasa anc pli clar cun 2:5. Suenter duas terradas en ils emprims dus gieus dal mezfinal ha il HCD gia l’aua fin il culiez, tant pli che Tavau sto dar il proxim gieu ordaifer a Zug.

L’equipa da la Svizra centrala ha danovamain impressiunà cun sia effizienza en il powerplay. Tschintg occasiuns ha Zug gì da dar cun in giugader dapli, duas giadas han els sajettà in gol, quai che munta ina fitg buna quota da 40%. Tavau perencunter ha gì diesch occasiuns da powerplay, ha dentant nizzegià quai mo per in gol. Zug effizient, Tavau ineffizient è perquai il facit suenter ils emprims dus gieus dal mezfinal.

Berna cun la reacziun

En l’auter mezfinal ha Berna pudì reagir suenter la terrada en l’emprim gieu. Il campiun svizzer ha gudagnà ordaifer a Lugano cun 4:1. En la seria statti uss pari 1:1.

Friburg sin buna via da restar en la liga naziunala A

En il final dals playouts ha Friburg era gudagnà il segund gieu da la seria. Friburg ha battì Ambrì-Piotta ordaifer cler e bain cun 6:1.

RR novitads 23:00