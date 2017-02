Terrada per il HCD a Lugano

Il Club da hockey da Tavau ha pers in gieu spectacular a Lugano cun 1 a 3.

Lugano ha sajettà ils dus gols decisivs pir en las ultimas trais minutas da la partida. Il capitani da Tavau Andres Ambühl n'ha però tuttina betg discurì d’ina terrada disgraziada suenter il gieu. Els hajan gì avunda schanzas per far gols. Hajan era la fin anc fatg squitsch, però era tups sbagls. Els stoppian simplamain puspè giugar pli raffinà, ha ditg Ambühl. Andres Ambühl è era stà quel giugader da Tavau ch'ha sajettà l'unic gol, in penalti

Hockey: 44. runda liga naziunala A Partida

Resultat

Berna - Losanna

6:3

Tavau - Genevra

0:3

Friburg - Lugano

2:5

SCL Tigers - Ambri

2:1

Zug - Kloten

5:4 suenter prolungaziun



Hockey: Classament liga naziunala A (stan 17-02-2017)

Team

Gieus Relaziun da gols

Puncts 1. Berna

46

143:106 98

2. ZSC Lions

45

146:105 91

3. Zug

46

141:108 90

4. Losanna 47

147:128 80

5. Bienna

46

139:127

70

6. Tavau

46

136:126 69

7. Genevra 47

126:130 69

8. Lugano

47

132:152 65

9. SCL Tigers

46

111:133 56

10. Kloten

47

133:157 54

11.

Friburg

47

124:163

48

12. Ambri-Piotta

46

108:151

44



