Terz final, terz titel: Federer triumfescha era a Miami

La seria da victorias da Roger Federer cuntinuescha. Il Svizzer gudogna era a Miami.

Per il mument n’è Roger Federer betg da franar. En il final da Miami nun ha el laschà nagina schanza a Rafael Nadal. El ha gudagnà la partida en dus sets cun 6:3 e 6:4.

In break en mintga set ha tanschì a Federer per arrivar a sia 91avla victoria. Quai è stà il 37avel duel tranter Federer e Nadal. E per la 14avla giada è stà Federer il victur da la partida.

A partir da damaun è Roger Federer il numer 4 da tennis dal mund.

