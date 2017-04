Terza victoria per il SC Berna

Il SC Berna ha gudagnà la 5avla partida cunter l'EV Zug en il final dals playoffs dal campiunadi svizzer da hockey cun 6 ad 1.

Ils Bernais han gudagnà cleramain la partida a chasa cunter Zug. Il gieu ha cumenzà a moda fulminanta per l'equipa ospitanta. Gia suenter 11 minutas ha Berna manà cun 3 a 0. Zug ha pir pudì reagir cun in gol suenter il 4 a 0 da Berna en il segund terz. L'EV Zug n'ha però era lura betg pudì tegnair pitg als Bernais, uschia che quels han augmentà sin 5 ad 1 be ina minuta pli tard e curt suenter sin 6 ad 1, il resultad final.

En la seria da final maina Berna uschia cun 3 a 2. La proxima partida tranter il SC Berna e l'EV Zug è glindesdi da Pasca a Zug.

