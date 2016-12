Tour de Ski en Val Müstair cun 3'500 fans il prim di

La pli impurtanta seria da la Cuppa mundiala da passlung ha cumenzà quest onn en Val Müstair. Radund 3500 persunas èn arrivadas en Val Müstair.



Fans durant la qualificaziun 0:55 min, dals 31.12.2016

Il prim di dal Tour de ski en Val Müstair ha purtà radund 3'500 aspecaturas ed aspectaturs en Val Müstair. Quai è in pau pli pauc ch'ils organisaturs han spetgà.

Las cundiziuns da l'aura e da la pista dentant eran perfetgas. Uschia han ins puspè pudì udir vuschs en il tross internaziunal da passlung che dian, che la cursa en Val Müstair saja fitg pretensiusa pervia dal parcurs magari lung e pervia da l'autezza sur mar. Era l'organisaziun da l'event fitg grond per ina pitschna vallada vegn ludà dals atlets e da lur teams.

Ils fans che eran en Val Müstair han pudì giodair cursas plain tensiun e relaziuns agreablas cun temperaturas betg bler sut nulla. Ils organisaturs speran ussa che blers fans possian era arrivar per il segund di da cursa il prim da schaner.

Ils pli pitschens èn bainvegnids

Per sustegnair atletas cun uffants pitschens han ils organisaturs dal Tour de ski en Val Müstair creà l'offerta dad in baby room. Là pon sa recrear atletas cun uffants fitg pitschens. Sco per exempel l'atleta americana Kikkan Randall che è arrivada en Val Müstair cun ses pop dad 8 mais.

