Tour de Ski: Partenza en Val Müstair gartegiada

Ustiugow (Ru) tar ils umens e Nilsson (Sd) tar las dunnas gudognan suveranamain. Laurien van der Graaff riva cun ina fitg buna prestaziun en il final sin plaz tschintg.

Il Tour de Ski en Val Müstair è partì cun las cursas da sprint.

Sprint dals umens: Ustiugow (Ru) avant Pellegrino (It) e Sundby (No)

Il russ Sergei Ustiugow gudogna da maniera absolutamain suverana il sprint dals umens en Val Müstair. Segund vegn Federico Pellegrino (It) avant Martin Jonsrud Sundby (No). Era en il final èn rivads Finn Haagen Krogh (No), Alex Harvey (Ka) e Lucas Chanavat (Fr).

Da vart svizra empermettava la situaziun da partenza dapli ch'il resultat final. Quatter atlets svizzers èn crudads ora en il mezfinal, tranter dad els er il matador local Dario Cologna. El manchenta il sigl en il mez-final.

Ses resultat conferma, ch’il traidubel victur da la Tour de Ski na tutga quest onn betg tar ils top-favurits. Il sprint final dals umens a la Tour de ski en Val Müstair aveva lieu uschia senza participaziun svizra.

Sprint da las dunnas: Nilsson (Sd) gudogna avant Caspersen (No) e Weng (No)

La svedaisa Stina Nilsson gudogna da maniera suverana avant las norvegiaisas Maiken Caspersen Falla e Heidi Weng (No). Laurien van der Graaf salva l’onur svizra en Val Müstair. Sco unica svizra è ella rivada en il final, suenter ina buna prestaziun riva ella sin plaz 5. Mo in tschientavel secunda mancava a l’atleta per rivar sin plaz 4 Kathrine Rolsted Harsem (No).

Tar las dunnas èn las finalistas sper la svizra surprendenta Laurien van der Graaff Stina Nilsson (Sd), Maiken Caspersen Falla (No), Kathrine Rolsted Harsem (No), Heidi Weng (No) e Jessica Diggins (USA). La victura survegn 60 secundas da bonus. Laurien van der Graaf sa parteciperà anc damaun a la Tour de Ski e sorta suenter da la cursa.