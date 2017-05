Ulteriura demonstraziun da Marcel Hirscher

L'Austriac Marcel Hirscher gudogna a moda suverana il slalom gigant da Garmisch-Partenkirchen. El ha ina gia dapli declessà l'entira concurrenza grazia ad in grondius segund percuors.

Il podest:

Marcel Hirscher 2:39.95

Matts Olsson + 1.50

Stefan Luitz + 1.95

Marcel Hirscher ch'è sin buna via da gudagnar per la 6avla giada il classament general da la cuppa mundiala ha declassà a Garmisch-Partenkirchen l’entira concurrenza per 1,5 secundas e dapli.

Segund è il svedais Matts Olsson vegnì cun exact 1,5 secundas retard. Per Olsson l’emprim plaz da podest en sia carriera. Terz e cun in retard da gia bunamain 2 secundas lura Stefan Luitz da la Germania.

Ils ulteriurs Svizzers

8. Justin Murisier +2,59

12. Loïc Meillard +3,06

18. Gino Caviezel +3,49

28. Carlo Janka +6,34

Dals quatter svizzers ch’èn sa qualifitgads per il segund percurs ha in fatg il pass en ils top 10: Numnadamein Justin Murisier sco 8avel e quai cun in retard da bun2,5 secundas. Quai ch’il giuven Loic Meillard ha mussà a Garmisch-Partenkirchen è stà bun. El è vegnì 12avel. Carlo Janka n’è betg propi vegnì sin turas. El ha stuì sa cuntentar cun il 28avel plaz. In pau meglier èsi stà per Gino Caviezel, che ha terminà la cursa sco 18avel.

