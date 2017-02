Van der Graaff 11avla al sprint da Otepää

Laurien van der Graaff è vegnida fin il mezfinal dal sprint da la cuppa mundiala en l’Estonia, là èsi stà a fin per ella. La finala è la passlungista da Tavau sa rangada sco 11avla.

La segunda Svizra ch’aveva cuntanschì il quart-final, Nathalie von Siebenthal, è grad crudada ora e la finala daventada 28avla. Nadine Fähndrich da sia vart n’era betg sa qualifitgada per ils quart-finals. Gudagnà il sprint ha la Svedaisa Stina Nilsson, avant las Norvegiaisas Maiken Caspersen Falla e Heidi Weng.

Svizzers senza schanza

Tar ils umens ha Dario Cologna manchentà cleramain la qualificaziun per ils quart-finals dal sprint ad Otepää. Dus auters Svizzers han grad anc cuntanschì la qualificaziun per ils quart-finals, Roman Furger sco 25avel e Jovian Hediger sco 27avel. Per omadus è il quart-final dentant gia stà la staziun finala. En la rangaziun finala cuntanscha Furger plazza 14, Hediger è 24avel.

In giuvenot sco victur

Si’emprima victoria da la cuppa mundiala po festivar il Norvegiais Johannes Hösflot Kläbo che ha mo 20 onns. Suenter esser stà il pli spert en la qualificaziun ha ella era laschà tut ils favurits davos el en il final. Davos Kläbo vegn in segund Norvegiais sin plazza dus, Finn Haagen Krogh: Terz vegn il Russ Sergej Ustjugow, il victur dal Tour de Ski.

