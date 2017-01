Victoria per Henrik Kristoffersen a Schladming

Henrik Kristoffersen ha gudagnà il slalom da notg da la cuppa mundiala a Schladming en l'Austria.



Il Norvegias ha gudagnà la cursa cun in pitschen avantatg da nov tschientavels sin l'Austriac Marcel Hirscher. Terz è vegnì il Russ Alexander Choroschilow. Per Kristoffersen è la victoria a Schladming gia la 5avla questa stagiun.

Pauc cletg per il Grischun Marc Gini

Meglier Svizzer è stà Reto Schmidiger sin plazza 13. Daniel Yule è vegnì 15avel, Luca Aerni 23avel e Ramon Zenhäusern 25avel. Tschels Svizzers n'èn betg tranter ils megliers 30. Marc Rochat e Marc Gini èn tuts dus crudads ora en il segund percurs. Per il Grischun Marc Gini è il slalom da Schladming stà la davosa schanza per sa qualifitgar per ils Campiunadis mundials da skis a San Murezzan.

